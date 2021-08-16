Западные страны призвали талибов разрешить гражданам Афганистана покинуть страну
Власти более 60 стран обратились к движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) с призывом дать возможность жителям Афганистана и иностранным гражданам уехать из страны
Власти более 60 стран обратились к движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) с призывом дать возможность жителям Афганистана и иностранным гражданам уехать из страны.
В Госдепартаменте США заявили, что лица, располагающие властью и полномочиями несут ответственность за жизни граждан Афганистана и обязаны восстановить порядок в стране.
Западные страны призвали талибов оставить открытыми дороги, аэропорты и пограничные пункты, а также поддерживать спокойную обстановку в Афганистане.
Ранее сообщалось, что после захвата талибами власти в Афганистане тысячи граждан захотели уехать из страны, однако в аэропорту Кабула заявили, что принимают и отправляют только военные рейсы. Возмущенная толпа вышла на летное поле и попыталась штурмом взять самолеты. Военные открыли предупредительный огонь.
Согласно предварительным данным, в результате давки погибли не менее пяти человек.