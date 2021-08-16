16 августа 2021, 11:35
Спасатели обнаружили на дне Курильского озера тела восьмерых пассажиров Ми-8
В МЧС сообщили, что водолазы подняли со дна озера тела пятерых пассажиров, а еще трое обнаружены внутри затонувшего вертолета
Фото: sololaki.ru
В Камчатском крае на дне Курильского озера спасатели обнаружили тела восьмерых туристов, погибших в результате крушения вертолета Ми-8.
В МЧС сообщили, что водолазы подняли со дна озера тела пятерых пассажиров, а еще трое обнаружены внутри затонувшего вертолета.
Кроме того, в ходе поисковой операции был обнаружен бортовой самописец вертолета.
Напомним, что вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», который вез на экскурсию туристов из Москвы и Петербурга, потерпел крушение 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. Из 16 человек, которые находились на борту вертолета, спаслись только 8 человек.