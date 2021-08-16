Росприроднадзор заявил об угрозе потери источников минеральной воды
Россия может потерять источники минеральной воды, расположенные в регионах Северного Кавказа. С таким заявлением выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова
Россия может потерять источники минеральной воды, расположенные в регионах Северного Кавказа. С таким заявлением выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Глава ведомства отметила, что источники минеральной воды нуждаются в более серьезной охране, чтобы в будущем их не потерять.
По мнению Радионовой, эксплуатация кавказских скважин происходит с огромными нарушениями, а охраняемая территория застраивается. Так, специалисты ведомства обнаружили многочисленные нарушения на 66 скважинах и 16 месторождениях, в том числе Ессентукском, Кисловодском, Пятигорском.
Светлана Радионова отметила, что «первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья», сообщают «Известия».
Эксперты также считают, что застройка охраняемой территории является основной причиной загрязнения минеральных вод. По мнению экологов, пока ситуация не критичная, но ситуацию необходимо взять на особый контроль.