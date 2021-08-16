Начальника службы по борьбе с коррупцией петербургской таможни задержали за взятку
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало
Фото: kolesa.ru
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Борец с коррупцией был задержан с поличным.
Максим Розсыпало занимал должность руководителя службы по противодействию коррупции около года, а теперь и сам попался на взятке.
В отношении таможенника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщает телеканал РЕН ТВ.
Подробности уголовного дела в отношении сотрудника северо-западной таможни не сообщаются.