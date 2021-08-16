В аэропорту Кабула возникла давка. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну
Тысячи людей прибыли в аэропорт, чтобы покинуть страну, однако сотрудники воздушной гавани объявили, что приниматься и отправляться будут только военны рейсы. Тогда люди попытались штурмом взять самолеты
В аэропорту Кабула после захвата власти в Афганистане талибами возникла давка и паника. Тысячи людей прибыли в аэропорт, чтобы покинуть страну, однако сотрудники воздушной гавани объявили, что приниматься и отправляться будут только военны рейсы. Тогда люди вышли на летное поле и попытались штурмом взять самолеты.
По данным РИА Новости, американские военные открыли предупредительный огонь по толпе афганцев, которая вышла на взлетно-посадочную полосу. По неподтвержденным данным, в результате происшествия есть раненые и погибшие.
Примечательно, что представители «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) ранее заявили, что все граждане страны и иностранцы могут беспрепятственно покинуть страну.
Телеканал Аl-Jazeera в свою очередь сообщает, что в аэропорту также находятся сотрудники дипломатических миссий, которых вывозят из Кабула на вертолетах.