Треть переболевших COVID-19 пациентов пожаловались на длительный постковидный синдром
Почти треть россиян, которые переболели коронавирусом, даже спустя 3-4 месяца после выздоровления не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами
Почти треть россиян, которые переболели коронавирусом, даже спустя 3-4 месяца после выздоровления не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами. Медики называют такое состояние постковидным синдромом.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала РИА Новости, что некоторые симптомы COVID-19 могут сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев после излечения. При этом ПЦР-тесты на коронавирус у пациентов уже отрицательные.
По данным медиков, чаще всего постковидный синдром проходит в течение полугода, однако в некоторых случаях он может сохраняться и более длительное время.
Специалисты также отмечают, что с постковидным синдромом могут столкнуться даж те, кто переболел коронавирусом в легкой форме. В этой связи врачи рекомендуют всем без исключения ковидным пациентам приступать к реабилитации сразу после выздоровления.