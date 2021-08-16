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16 августа 2021, 09:48

Треть переболевших COVID-19 пациентов пожаловались на длительный постковидный синдром

Почти треть россиян, которые переболели коронавирусом, даже спустя 3-4 месяца после выздоровления не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами

Треть переболевших COVID-19 пациентов пожаловались на длительный постковидный синдром
Фото: dni.ru

Почти треть россиян, которые переболели коронавирусом, даже спустя 3-4 месяца после выздоровления не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами. Медики называют такое состояние постковидным синдромом.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала РИА Новости, что некоторые симптомы COVID-19 могут сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев после излечения. При этом ПЦР-тесты на коронавирус у пациентов уже отрицательные.

По данным медиков, чаще всего постковидный синдром проходит в течение полугода, однако в некоторых случаях он может сохраняться и более длительное время.

Специалисты также отмечают, что с постковидным синдромом могут столкнуться даж те, кто переболел коронавирусом в легкой форме. В этой связи врачи рекомендуют всем без исключения ковидным пациентам приступать к реабилитации сразу после выздоровления.

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