16 августа 2021, 07:37
В Москве на Болотной набережной установили скульптуру в виде комка глины
В Москве напротив Дома культуры «ГЭС-2» установили скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая вызвала широкий общественный резонанс
Фото: tass.ru
В Москве напротив Дома культуры «ГЭС-2» установили скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая вызвала широкий общественный резонанс. Дело в том, что эта скульптура очень похожа на человеческие фекалии.
12-метровая алюминиевая композиция представляет собой комок глины, который Урс Фишер разминал в руках.
«Монументальная по своим масштабам работа превращается в символ творчества, простоты и действенности человеческого жеста», — именно так охарактеризовали монумент в «ГЭС-2».
Между тем, москвичи раскритиковали арт-объект швейцарского художника за неприглядность и схожесть с фекалиями.
«Большая глина № 4» простоит на Болотной набережной несколько месяцев.