16 августа 2021, 07:25
Госавтоинспекция начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД
В некоторых регионах России подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушений правил дорожного движения
Фото: salsknews.ru
В некоторых регионах России подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушений правил дорожного движения.
В МВД России сообщили, что беспилотники для выявления нарушителей ПДД используются в Москве, республиках Адыгея, Бурятия, Удмуртия, Ингушетия и Татарстан, в Забайкальском, Краснодарском, Пермском и Красноярском краях, а также в Воронежской, Новосибирской, Ростовской, Тюменской, Омской, Амурской и Свердловской областях, сообщает ТАСС.
Как пояснили в полиции, дроны в основном используются на тех участках дорог, где не установлены комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, но при этом они считаются наиболее аварийными.