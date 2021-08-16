16 августа 2021, 00:50
На Гаити в результате мощного землетрясения погибли более 700 человек
Власти Гаити также сообщили о разрушении 1500 зданий и повреждении еще 5000 построек. Более 2800 человек получили травмы различной степени тяжести
Фото: csn-tv.ru
На Гаити произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньше мере 724 человека.
Первоначально сообщалось о гибели более 300 человек, однако позже число погибших в результате землетрясения увеличилось до 724 человек, сообщает AFP.
Власти Гаити также сообщили о разрушении 1500 зданий и повреждении еще 5000 построек. Более 2800 человек получили травмы различной степени тяжести.
Мощность землетрясения составила 7,2 балла, а его эпицентр находился в 125 километрах от гаитянской столицы Порт-о-Пренс днем 14 августа.
Власти США направили в Гаити поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности.