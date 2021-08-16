Глава лоукостера «Победа» высказался против господдержки авиакомпаний
Генеральный директор авиакомпании-лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков выступил против государственной поддержки перевозчиков
Генеральный директор авиакомпании-лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков выступил против государственной поддержки перевозчиков. В частности, он высказался против компенсации из средств бюджета потерь из-за пандемии коронавируса или отмены полетов.
«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — заявил Калмыков в интервью РБК.
Прошлой весной правительство выделило из государственной казны более 23 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаниям в связи с прекращением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Компенсации были выплачены в том числе компаниям группы «Аэрофлот».
При этом руководство «Победы» в связи с приостановкой полетов на два месяца из-за антиковидных ограничений просило Росавиацию компенсировать ей два месяца простоя, но получила отказ.