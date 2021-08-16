Президент Афганистана покинул страну. Он может находиться в Омане или Узбекистане
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку на фоне сообщений о том, что боевики «Талибана» взяли под контроль территорию всей страны
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку на фоне сообщений о том, что боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) взяли под контроль территорию всей страны.
Издание The New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе пишет, что Ашраф Гани вместе со своей женой и советниками уехали в Узбекистан.
При этом источники агентства ТАСС сообщают, что президент Афганистана находится в Омане.
После отставки президента управление Афганистаном было передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
В свою очередь «Талибан» объявил о создании в стране Исламского Эмирата Афганистан. Об этом в ближайшее время будет объявлено официально.