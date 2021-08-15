ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на продукты питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает над законопроектом, который позволит властям регулировать стоимость продуктов питания. В частности, в документе речь идет об ограничении наценок торговых сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает над законопроектом, который позволит властям регулировать стоимость продуктов питания. В частности, в документе речь идет об ограничении наценок торговых сетей.
По данным Forbes, накануне руководство ФАС провело совещание вместе с представителями торговых сетей, в ходе которого стороны обсудили меры по корректировке торговых наценок.
В антимонопольной службе отметили, что российское законодательство позволяет государству вмешиваться в рост цен и регулировать их, однако юридически бороться с наценками в торговых сетях невозможно.
ФАС в ходе совещания предложила ретейлерам в добровольном порядке скорректировать наценки.
В свою очередь представители торговый сетей рассказали, что совещание носило «нравственно-политический характер», а власти предупредили их о последствиях несоблюдения предписаний.