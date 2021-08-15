Боевики «Талибана» объявили о захвате всей территории Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило о захвате всех территории Афганистана. Представители движения утверждают, что контролируют всю территорию страны
Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило о захвате всех территории Афганистана. Представители движения утверждают, что контролируют всю территорию страны.
При этом альтернативные источники пока не подтверждают данную информацию. Так, телеканал Al Arabiya сообщает, что талибы захватили крупнейшую тюрьму страны и освобождают заключенных. Предположительно речь идет о тюрьме Пули-Чархи.
При этом днем ранее сообщалось, что боевики «Талибана» окружили столицу Афганистана, а над одним из районов столицы был поднят флаг террористического движения, сообщает РИА Новости.
Напомним, что талибы начали активное наступление на позиции правительственной армии после того, как власти США объявили о выводе своих войск из Афганистана.
Между тем, российские власти заявили, что не будут вывозить из Афганистана своих дипломатических работников в связи с захватом страны талибами. В МИД РФ заявили, что российское консульство продолжает работать в Кабуле, так как талибы гарантировали безопасность нашим дипломатам.