14 августа 2021, 21:12
В Турции по время тушения пожаров разбился российский самолет-амфибия
Позже в Минобороны России официально подтвердили, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200 погибли. На борту было пятеро россиян и трое граждан Турции
Фото: vesma.today
На юго-востоке Турции потерпел крушение российский самолет-амфибия Бе-200, который был направлен на тушение лесных пожаров.
Агентство ТАСС со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства страны сообщает, что самолет разбился около города Кахраманмараш. На борту Бе-200 находилось семь человек, в том числе граждане России.
Позже в Минобороны России официально подтвердили, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200 погибли. На борту было пятеро россиян и трое граждан Турции.
Сам самолет принадлежал авиации Военно-морского флота (ВМФ) России.
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам погибших при крушении пожарного самолета Бе-200.