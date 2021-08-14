14 августа 2021, 15:01
Водолазы подняли со дна Курильского озера тела трех погибших туристов
На Камчатке спасатели обнаружили и подняли со дна Курильского озера тела трех туристов, погибших в результате крушения вертолета Ми-8
Фото: YouTube
На Камчатке спасатели обнаружили и подняли со дна Курильского озера тела трех туристов, погибших в результате крушения вертолета Ми-8.
В поиске тел погибших туристов из Москвы и Санкт-Петербурга принимают участие водолазы и глубоководные аппараты.
РИА Новости сообщает, что один их погибших, чьи тела были обнаружены на дне озера, был пилотом вертолета.
Напомним, что всего на борту вертолета находилось 16 человек - три члена экипажа и 13 пассажиров. В живых остались только восемь человек.
В авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежит разбившийся вертолет, сообщили, что выплатят семьям погибших по миллиону рублей в качестве компенсации.