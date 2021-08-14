США обвинили Россию и Китай в распространении фейк-ньюс о коронавирусе
Департамент национальной безопасности США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в распространении ложных сведений о коронавирусе, его происхождении, а также о вакцинах против этой инфекции
Департамент национальной безопасности США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в распространении ложных сведений о коронавирусе, его происхождении, а также о вакцинах против этой инфекции. Об этом говорится в отчете ведомства об угрозах США.
В департаменте заявили, что противники США, которыми считаются Россия, Китай и Иран, «активизировали попытки посеять разногласия» в вопросе борьбы с коронавирусом, сообщает «Лента.ру».
Американские чиновники утверждают, что связанные с властями указанных стран СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от коронавируса, особенно американских и европейских.
В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что социальные сети, которые допускаю распространение фейк-ньюс о коронавирусе, «убивают людей».
Напомним, что американские власти придерживаются версии об искусственном происхождении COVID-19. По версии США, пандемия коронавируса началась в результате утечки вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Некоторые американские ученые ранее отметили, что высокая заразность инфекции как раз может говорить в пользу версии об искусственном происхождении вируса.