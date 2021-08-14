В шести районах Кубани введен режим ЧС из-за угрозы наводнения
Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что нужно быть готовыми к любому сценарию, так как регион уже столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог
Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за сильных ливней и угрозы наводнения.
Режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах. Осадки выше нормы (до 150 миллиметров) ожидаются в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, а также Геленджике, Анапе и Новороссийске.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что нужно быть готовыми к любому сценарию, так как регион уже столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог. Из-за подтоплений власти распорядились эвакуировать четыре детских лагеря. Детей вывезли из лагеря «Огонек» в Анапе, «Северянка» в Темрюкском районе, «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее российские синоптики предупредили жителей Краснодарского края и Крыма о надвигающемся на них «библейском потопе».