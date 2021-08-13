Замглавы Минсельхоза оказалась владелицей коллекции люксовых часов на 15 млн рублей
Журналисты обнаружили у чиновницы модель A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phasе из белого золота с бриллиантами и Vacheron Constantin Harmony Dual Diamond (стоимость таких часов может доходить до 3,5 млн долларов)
Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут оказалась владелицей целой коллекции люксовых часов.
Журналисты обнаружили у чиновницы модель A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phasе из белого золота с бриллиантами и Vacheron Constantin Harmony Dual Diamond (стоимость таких часов может доходить до 3,5 млн долларов).
В коллекции чиновницы как минимум пять моделей люксовых часов, общая стоимость которых оценивается в 15 млн рублей. Также она была замечена в колье от Louis Vuitton за 2,8 млн рублей.
С недвижимостью у Оксаны Лут тоже все в порядке. Она владеет двумя домами общей площадью 1500 кв.м, тремя квартирами общей площадью 279 кв.м. и 5 земельными участками на 9 тыс. кв.м.
Как сообщает издание «Момент истины», Оксана Лут ранее работала в структурах «Россельхозбанка», которым руководит Дмитрий Патрушев. Последний сейчас возглавляет Минсельхоз РФ.
Источники издания сообщают, что именно Оксана Лут может в будущем стать новым министром сельского хозяйства. Сейчас она активно работает над своим имиджем и участвует в различных мероприятиях, которые проводят входящие в Минсельхоз структуры.