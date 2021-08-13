«Мегафон» отказался назвать журналистке The Bell имена людей, которые запросили детализацию ее звонков
Сотовый оператор «Мегафон» отказался сообщать журналистке издания The Bell Ирине Панкратовой информацию лицах, которые ранее запросили детализацию ее звонков и смс-сообщений за последние два года
Сотовый оператор «Мегафон» отказался сообщать журналистке издания The Bell Ирине Панкратовой информацию лицах, которые ранее запросили детализацию ее звонков и смс-сообщений за последние два года. Представители компании аргументировали отказ тем, что они не могут раскрывать персональные данные своих клиентов.
Ирина Панкратова рассказала изданию Readovka, что неизвестные лица заказали выписку ее звонков. Фото этих людей, которые попали на камеры наблюдения, сотрудники «Мегафона» тоже предоставлять отказались.
«В чем проблема показать доверенность, на основании которой они отдали мои данные. Просто слов нет. Они ссылаются на защиту личных данных - чьих? Какого-то мошенника? При этом о защите моих данных никто не подумал», - возмутилась журналистка.
Ирина Панкратова также рассказала, что детализацию ее звонков и смс в салоне «Мегафона» неизвестные сделали когда она была у психолога, а ее телефон был выключен. Когда она снова включила телефон, то увидела смс-сообщение с просьбой оценить визит в салон «Мегафона» и еще одно смс о списании денег за детализацию. Сотовый оператор заявил, что детализация была запрошена по нотариальной доверенности, однако журналистка утверждает, что никаких доверенностей не подписывала.
До инцидента с детализацией звонков журналистки ее аккаунты в соцсетях пытались взломать.