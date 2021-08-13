13 августа 2021, 15:34
СКР предъявил обвинение депутату Игорю Редькину в умышленном убийстве
Следственный комитет предъявил депутату-миллиардеру из Камчатского края Игорю Редькину обвинения в умышленном убийстве. Ранее парламентарий сам признался, что случайно застрели жителя селя, когда пытался прогнать медведя
Фото: fishnews.ru
Следственный комитет предъявил депутату-миллиардеру из Камчатского края Игорю Редькину обвинения в умышленном убийстве. Ранее парламентарий сам признался, что случайно застрели жителя селя, когда пытался прогнать медведя.
В СКР сообщили, что получили достаточно доказательств именно умышленного убийства.
Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности. Расследование дела продолжается.
Ранее Игорь Редькин написал явку с повинной, что случайно застрелил мужчину, но на самом деле пытался прогнать медведя из населенного пункта.