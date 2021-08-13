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13 августа 2021, 15:27

Национальный антитеррористический комитет разыскивает причастных к взрыву в автобусе

Сотрудники МВД и Следственного комитета при содействии Национального антирерористического комитета (НАК) разыскивают причастных к взрыву в автобусе, который произошел вечером 12 августа в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет разыскивает причастных к взрыву в автобусе

Сотрудники МВД и Следственного комитета при содействии Национального антирерористического комитета (НАК) разыскивают причастных к взрыву в автобусе, который произошел вечером 12 августа в Воронеже.

При этом ранее власти Воронежской области сообщили, что версия теракта не рассматривается. Уголовное дело пока расследуется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ).

По данным Телеграм-канала, пострадавшим в результате взрыва сообщили, что в ближайшее время у них возьмут «соскобы» с кожи, которые отправят на исследование. Сами пострадашие пожаловались на «металлическую стружку», которая застряла в их коже.

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