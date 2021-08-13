13 августа 2021, 13:25
ФАС проверит «Пятерочку», «Магнит» и «Ленту» из-за жалоб граждан на рост цен
Федеральная антимонопольная служба России объявила о проведении проверок в крупных торговых сетях на предмет роста цен. В ведомстве отметили, что проверочные мероприятия проводятся в связи с многочисленными жалобами граждан
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о проведении проверок в крупных торговых сетях на предмет роста цен. В ведомстве отметили, что проверочные мероприятия проводятся в связи с многочисленными жалобами граждан.
Антимонопольные рейды пройдут в магазинах сети Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит», сообщает «Лента.ру».
Сотрудники ФАС проверят ценообразование у крупнейших торговых сетей, а в случае выявления признаков ценового сговора ретейлерам грозит штраф в размере 15% от годовой выручки.