Сотрудники Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата компании
Сотрудники косметической компании Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата предприятия. Проблемы в компании начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова
Сотрудники косметической компании Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата предприятия. Проблемы в компании начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова.
В своем открытом письме сотрудники Natura Siberica написали, что в августе на пост президента компании был назначен Сергей Буйлов. Соответствующе решение принял новый генеральный директор компании Дмитрий Ганзер. При этом наследники Трубникова об этом поставлены в известность не были.
Сергей Буйлов работал в Natura Siberica еще при Андрее Трубникове, однако был уволен основателем компании «за профнепригодность», сообщает The Insider (издание внесено в реестр инагентов).
Новое руководство заблокировало пропуска на территорию предприятия основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой, ее сыну и наследнику А. В. Трубникова Дмитрию Трубникову, а также ключевым сотрудникам компании.
Помимо этого, новое начальство отключило доступ в рабочую сеть сотрудникам, которые находятся на удаленке.