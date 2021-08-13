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13 августа 2021, 13:13

Сотрудники Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата компании

Сотрудники косметической компании Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата предприятия. Проблемы в компании начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова

Сотрудники Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата компании
Фото: ofdsale.ru

Сотрудники косметической компании Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата предприятия. Проблемы в компании начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова.

В своем открытом письме сотрудники Natura Siberica написали, что в августе на пост президента компании был назначен Сергей Буйлов. Соответствующе решение принял новый генеральный директор компании Дмитрий Ганзер. При этом наследники Трубникова об этом поставлены в известность не были.

Сергей Буйлов работал в Natura Siberica еще при Андрее Трубникове, однако был уволен основателем компании «за профнепригодность», сообщает The Insider (издание внесено в реестр инагентов).

Новое руководство заблокировало пропуска на территорию предприятия основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой, ее сыну и наследнику А. В. Трубникова Дмитрию Трубникову, а также ключевым сотрудникам компании.

Помимо этого, новое начальство отключило доступ в рабочую сеть сотрудникам, которые находятся на удаленке.

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