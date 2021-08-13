13 августа 2021, 12:04
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии у должников загранпаспортов
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы резонансный законопроект об изъятии заграничных паспортов у должников, которым ограничен выезд из России
Фото: viplawyer.ru
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы резонансный законопроект об изъятии заграничных паспортов у должников, которым ограничен выезд из России.
Законопроект также предполагает изъятие загранпаспортов у людей, которых признали невыездными из-за неисполнения решений суда.
Обязанность изымать заграничные паспорта граждан возложат на судебных приставов.
После выплаты долга гражданин сможет обратно получить свой паспорт в миграционной службе.