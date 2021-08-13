Ямало-Ненецкий АО стал самым богатым регионом по «индексу борща»
Согласно исследованию, стоимость продуктов для приготовления борща в первой половине 2021 года в среднем по России составила 293 рубля. Это на 9% выше показателя первой половины 2020 года
Благосостояние российских регионов оценили с помощью «индекса борща». Эксперты «Ведомостей», который составляли рейтинг отметили, что самый богатый и самый бедный регионы отличаются по уровню покупательной способности в 4,6 раза.
Согласно исследованию, стоимость продуктов для приготовления борща в первой половине 2021 года в среднем по России составила 293 рубля. Это на 9% выше показателя первой половины 2020 года.
В среднем же гражданин России может сварить 102 блюда на четырех человек, что является минимальным показателем за последние пять лет.
Также аналитики установили, что самыми богатыми регионами по «индексу борща» стали Ямало-Ненецкий (в среднем житель региона может сварить 230 порций этого супа), Ненецкий АО (204 порции) и Москва (179 порций).
Самыми бедными оказались республика Тува (50 порций борща), Ингушетия (56 порций) и Калмыкия (59 порций).