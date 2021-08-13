13 августа 2021, 11:45
Сына экс-губернатора Сергея Фургала сняли с выборов в Госдуму
Краевой избирком признал недействительными 2864 подписи в поддержку его выдвижения. Антон Фургал отметил, что «по объективным причинам» недействительными признали только 255 подписей, а остальные забраковали «по надуманным причинам»
Фото: journalnews.ru
Сына арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона Фургала не допустили до выборов в Госдуму.
Сам кандидат сообщил порталу Znak.com, что краевой избирком признал недействительными 2864 подписи в поддержку его выдвижения. Антон Фургал отметил, что «по объективным причинам» недействительными признали только 255 подписей, а остальные забраковали «по надуманным причинам».
Команда Антона Фургала сдала в хабаровский избирком 16 тысяч подписей при необходимых 15,5 тысячи подписей. Забракованы были 18% подписей при допустимом браке в 5%.
Сын Сергея Фургала, который был снят с должности и арестован по обвинению в убийствах, совершенных в начале нулевых годов, назвал снятие своей кандидатуры с выборов «политическим решением».