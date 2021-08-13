13 августа 2021, 11:35
В воронежском автобусе мог взорваться газовый баллон, который везла одна из пассажирок
В деле о взрыве в пассажирском автобусе появилась новая версия. Следствие сообщило, что в салоне транспортного средства взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок
Фото: topnews.ru
В деле о взрыве в пассажирском автобусе появилась новая версия. Следствие сообщило, что в салоне транспортного средства взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, сообщает «Лента.ру».
Ранее предполагалось, что взрыв в автобусе произошел из-за неисправности газового оборудования, однако водитель и компания-перевозчик заверили, что транспортное средство работало на дизельном топливе.
Версия теракта также не подтвердилась. На месте происшествия не обнаружили поражающих элементов, а в самом автобусе не было проникающих отверстий.
Напомним, что в результате взрыва в автобусе погибли два человека, еще 19 пострадали.