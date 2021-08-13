13 августа 2021, 11:22
На Камчатке на месте крушения Ми-8 найдено тело погибшей туристки
На Камчатке в районе места крушения вертолета Ми-8 спасатели обнаружили тело погибшей туристки. Ранее сообщалось, что из 16 человек спаслись восемь, а остальные числятся пропавшими без вести
Фото: nation-news.ru
На Камчатке в районе места крушения вертолета Ми-8 спасатели обнаружили тело погибшей туристки. Ранее сообщалось, что из 16 человек спаслись восемь, а остальные числятся пропавшими без вести.
В МЧС также сообщили, что вертолет затонул в Курильском озере на глубине 145 метров. Тело погибшей туристки нашли в салоне затонувшего Ми-8.
Напомним, что вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Петербурга на борту потерпел крушение в районе Кроноцкого заповедника. Экскурсию организовала фирма «Турист», а вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро». Последняя связана с депутатом камчатского краевого собрания Игорем Редькиным, который ранее признался в случайном убийстве человека (депутат спутал мужчину с медведем).