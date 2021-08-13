13 августа 2021, 10:58
В Воронеже скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе
Таким образом, число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Ранее в реанимации умерла женщина, которой взрывом оторвало ноги
Фото: РБК
В воронежской больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в пассажирском автобусе.
Губернатор региона Александр Гусев написал в телеграм-канале, что в больнице скончалась 55-летняя Татьяна Иванова.
Таким образом, число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Ранее в реанимации умерла женщина, которой взрывом оторвало ноги.
Число пострадавших выросло до 19 человек.
Напомним, что приоритетной версией взрыва в автобусе ПАЗ является неисправность газового оборудования, однако компания-перевозчик утверждает, что в транспортном средстве не было газового оборудования.