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Происшествия
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13 августа 2021, 10:58

В Воронеже скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе

Таким образом, число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Ранее в реанимации умерла женщина, которой взрывом оторвало ноги

В Воронеже скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе
Фото: РБК

В воронежской больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в пассажирском автобусе.

Губернатор региона Александр Гусев написал в телеграм-канале, что в больнице скончалась 55-летняя Татьяна Иванова.

Таким образом, число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Ранее в реанимации умерла женщина, которой взрывом оторвало ноги.

Число пострадавших выросло до 19 человек.

Напомним, что приоритетной версией взрыва в автобусе ПАЗ является неисправность газового оборудования, однако компания-перевозчик утверждает, что в транспортном средстве не было газового оборудования.

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