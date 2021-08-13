В египетских аэропортах специально для рейсов в Россию ужесточили предполетный контроль
В аэропортах курортных египетских городов Хургада и Шарм-эль-Шейх специально для российских туристов был усилен предполетный контроль
В аэропортах курортных египетских городов Хургада и Шарм-эль-Шейх специально для российских туристов был усилен предполетный контроль.
Так, россияне теперь проходят предполетный контроль в отдельном коридоре, а зона ожидания посадки в самолет обнесена стеклянной стеной.
«Известия» сообщают, что нашим туристам придется проходить около 15 пунктов контроля и досмотра, а часть процедур будет повторяться на разных этапах. Например, пассажиров рейсов в Россию будут дважды прощупывать сотрудники аэропорта, а каждая вещь пассажиров из ручной клади будет проверяться отдельно.
Кроме того, выход из автобуса, который подвозит пассажиров к трапу, допускается только по одному после проверки паспорта и посадочного талона.
Предполетный контроль на рейсы в Россию был ужесточен по требованию Москвы. Напомним, что до августа 2021 года авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено. Поводом для отмены всех рейсов стало крушение пассажирского самолета «Когалымавиа» на Синайском полуострове в 2015 году. По версии ФСБ России, на борту самолета произошел теракт.