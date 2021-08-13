В Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование к столичным предприятиям о переводе как минимум 30% сотрудников на удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование к столичным предприятиям о переводе как минимум 30% сотрудников на удаленную работу. Такое решение обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки в городе.
Сергей Собянин сообщил, что с 13 августа отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Однако в офисах и на предприятиях по-прежнему должна проводиться термометрия сотрудников перед началом каждого рабочего дня.
Мэр Москвы также сообщил, что сейчас в столице пандемия коронавируса отступает благодаря массовой вакцинации населения, которая началась еще в конце июня на фоне взрывного роста заболеваемости.
По словам Собянина, количество госпитализаций ковидных пациентов сократилось в два раза по сравнению с показателями середины июня.