13 августа 2021, 10:06
Упавший на Камчатке вертолет с туристами находится на глубине 145 метров
Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», который потерпел крушение 12 августа в районе Кроноцкого заповедника, лежит на глубине 145 метров в Курильском озере
Фото: arabnews.com
Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», который потерпел крушение 12 августа в районе Кроноцкого заповедника, лежит на глубине 145 метров в Курильском озере.
В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что вертолет упал примерно в 700 метрах от берега. Спасатели продолжают обследовать территорию с помощью беспилотников, а водолазы - береговую линию и прибрежную акваторию.
Напомним, что в вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга. Восемь человек спаслись, а остальные считаются пропавшими без вести.
Власти Камчатского края сообщили, что траур в регионе в связи с происшествием объявляться не будет. Местные СМИ сообщают, что в эти выходные в крае запланировано проведение «Дня Вулкана». Отменять мероприятие не будут.