13 августа 2021, 09:53
Экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию. Он назвал русских «свиньями»
«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир», — заявил бывший посол
Фото: rusplt.ru
Российские власти запретили въезд в страну бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабзаде. Запрет будет действовать в течение 50 лет.
Исфандияр Вагабзаде ранее назвал депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновског, а также всю русскую нацию «свиньями».
«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир», — заявил бывший посол.
Кроме того, МВД РФ запретило въезд в страну на 50 лет гражданину Казахстана Куату Ахметову - организатору «языковых рейдов». Ранее «Общая Газета» сообщала о том, что в крупных городах Казахстана «языковые патрули» заставляют местных жителей публично извиняться на камеру за использование русского языка.