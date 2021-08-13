Следствие считает причиной взрыва в воронежском автобусе неисправность технического оборудования
Следственный комитет назвал приоритетную версию взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже. В ведомстве считают, что причиной трагедии стала неисправность технического оборудования
Следственный комитет назвал приоритетную версию взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже. В ведомстве считают, что причиной трагедии стала неисправность технического оборудования, сообщает RT.
Следователи предполагают, что автобус был незаконно переоборудован с бензинового на газовое топливо. При этом в августе автобус проходил плановое ТО как транспортное средство, работающее на дизельном топливе. Никакого газового оборудования там обнаружено не было.
Водитель автобуса ранее также утверждал, что транспортное средство работало на дизтопливе.
По уточненным данным, в результате взрыва пострадали уже 19 человек. Одна женщина скончалась.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье
«Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».