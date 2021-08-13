Взорвавшийся в Воронеже автобус мог быть нелегально переоборудован под работу на метане
Воронежского перевозчика, который владеет взорвавшимся автобусе, подозревают в нелегальной установке газового оборудования на своих транспортных средствах
Воронежского перевозчика, который владеет взорвавшимся автобусе, подозревают в нелегальной установке газового оборудования на своих транспортных средствах.
Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предполагает, что автобус на частном маршруте все же мог быть нелегально переоборудован на работу на метане. В этом случае газовый баллон мог находиться в багажном отсеке, где предположительно и произошел взрыв.
Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает, что ранее владельца уже ловили на незаконной установке газобаллонного оборудования на автобусы. Согласно составленным в полиции протоколам, на одном из автобусов перевозчика отсутствует «пробка горловина топливного бака ГБО (газобаллонного оборудования)».
Сам перевозчик отрицает, что в пассажирском автобусе взорвался газовый баллон.
Ранее водитель автобуса заявил, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Кроме того, в августе этот автобус проходил ТО, как оснащенный дизельным двигателем. По техпаспорту, газового оборудования там не было.
Взрыв в пассажирском автобусе произошел поздно вечером 12 августа. В результате взрыва пострадали 18 человек. Одна женщина, которой оторвало ноги, позже скончалась в больнице.