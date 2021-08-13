13 августа 2021, 02:13
СКР ужесточил статью по делу о разливе нефти в Черном море в районе Новороссийска
Следственный комитет ужесточил квалификацию уголовного дела, возбужденного по факту выброса нефти во время ее закачки на греческий танкер в районе Новороссийска
Фото: khayp.com
Следственный комитет ужесточил квалификацию уголовного дела, возбужденного по факту выброса нефти во время ее закачки на греческий танкер в районе Новороссийска.
Дело будет расследоваться по статье «Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде».
Напомним, что 7 августа во время закачки нефти на танкер Minerva Symphony произошел залповый выброс нефти. В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что площадь разлива составила 200 кв.метров, однако в экологи сообщили о загрязнении 80 кв.километров акватории Черного моря.