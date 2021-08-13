13 августа 2021, 00:01
В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Есть пострадавшие
По предварительным данным, в автобусе взорвался баллон с газом. Telegram-канал Baza сообщает, что при взрыве пострадали 12 человек. Одной пассажирке взрывной волной оторвало ноги, она находится в тяжелом состоянии
Фото: vestivrn.ru
В Воронеже вечером 13 августа взорвался пассажирский автобус ПАЗ. Инцидент произошел возле галереи Чижова.
По предварительным данным, в автобусе взорвался баллон с газом. Telegram-канал Baza сообщает, что при взрыве пострадали 12 человек. Одной пассажирке взрывной волной оторвало ноги, она находится в тяжелом состоянии. Сайт телеканала RT сообщает, что пострадали шесть человек.
Между тем, водитель сообщил, что автобус не был оборудован газовыми баллонами, а работал на дизельном топливе.
Вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов сообщил журналистам, что версия теракта не рассматривается.