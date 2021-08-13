Иван Жданов назвал «феерией» обвинительное заключение по новому делу Алексея Навального
Оппозиционер Иван Жданов опубликовал обвинительное заключение по новому уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Навального
Оппозиционер Иван Жданов опубликовал обвинительное заключение по новому уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Навального. Напомним, что политика обвиняют в создании организации, которая посягала на права и свободы граждан. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который сначала был объявлен «иностранным объектом», а потом экстремистской организацией.
Сам Иван Жданов назвал обвинительное заключение по новому делу «феерией».
В заключении говорится, что целью создания ФБК была реализация мероприятий, «направленных на противодействие коррупции». Однако Минюст РФ установил, что ФБК «преследует цели в сфере политической деятельности, заключавшиеся в оказании влияния на выработку и реализацию государственной политики, получении определенного результата на выборах».
По версии следствия, деятельность ФБК сводилась к созданию условий, «которые могут способствовать возбуждению у граждан [РФ] социальной розни, политической ненависти и вражды в отношении представителей государственной власти».
В обвинительном заключении также упоминаются протестные акции в поддержку Алексея Навального, который состоялись в январе текущего года. При этом следователь указал, что в акции 31 января приняли участие 2 тысячи человек, однако по итогам митинга был составлен «2441 протокол об административном правонарушении».