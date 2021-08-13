Команда Алексея Навального нашла у семьи члена ЦИК дорогостоящую недвижимость
Соратница Алексея Навального Мария Певчих сообщила в Twitter о дорогостоящей недвижимости, которая принадлежит семье члена Центризбиркома РФ Антона Лопатина
Соратница Алексея Навального Мария Певчих сообщила в Twitter о дорогостоящей недвижимости, которая принадлежит семье члена Центризбиркома РФ Антона Лопатина. Борцы с коррупцией подсчитали, что общая стоимость имущества чиновника составляет около 525 млн рублей.
Так, у 89-летней матери Антона Лопатина Виты Лопатиной нашли шикарный особняк в коттеджном поселке «Кунцево-9» в Подмосковье. Ее соседом является один из самых богатых чиновников России Игорь Шувалов.
На участке Лопатиных есть также дом для охраны и одноэтажный гостевой дом. Стоимость такого особняка может достигать 450 млн рублей.
Сам Антон Лопатин имеет квартиру площадью почти 108 кв.м в ЖК «Нежинский ковчег». Соседняя квартира принадлежит Вите Лопатиной. Обе квартиры могут стоить около 75 млн рублей.
Теща Лопатина — 71-летняя Мария Васильевна Лопухова - является владелицей нескольких фирм. Ее компания «Медиапрофи» зарабатывает на госконтрактах Центризбиркома по обеспечению функционирования средств электронной почты в системе ГАС «Выборы». За работу этой системе по случайному совпадению как раз отмечает Антон Лопатин.
Еще одна компания Лопуховой АО «Информационные Системы» также получает госконтракты от ЦИКа.
«Это классический пример конфликта интересов. Лопатин не может работать в ЦИКе, когда члены его семьи на подрядах этого ЦИКа зарабатывают», - отметила Мария Певчих.