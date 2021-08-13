13 августа 2021, 00:35
Жителям Крыма и Краснодарского края пообещали «библейский потоп»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в Instagram, что на юге России в ближайшие сутки выпадет рекордное количество осадков
Фото: ntv.ru
Синоптики предупредили жителей Краснодарского края и Крыма о надвигающемся на них «библейском потопе».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в Instagram, что на юге России в ближайшие сутки выпадет рекордное количество осадков.
«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал синоптик.
С ночи 12 августа по 21:00 13 августа в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков при месячной норме в 45-50 миллиметров. По словам синоптика, это 370% от августовской нормы.
В Керчи, которая в конце июня уже сильно пострадала в результате наводнения, за ближайшие сутки может выпасть 151 миллиметра осадков при месячной норме в 44 миллиметра, что составляет 343 процента от нормы августа.