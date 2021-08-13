Аэропорт «Шереметьево» решил купить контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус»
Директор по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова подтвердила информацию о покупке крупного российского туроператора
Московский аэропорт «Шереметьево» планирует купить контрольный пакет туристического оператора «Библио-Глобус».
Директор по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова в беседе с РБК подтвердила информацию о покупке крупного российского туроператора. Она добавила, что аэропорт подписал соглашение о намерениях, которое касается 75% акций «Библио-Глобус».
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в свою очередь сообщили, что пока не получали заявки на одобрение этой сделки.
Туроператор «Библио-Глобус» был основан в 1994 году бизнесвумен Юлией Туголуковой и ее мужем Александром Туголуковым. Сейчас компания является крупнейшим оператором внутреннего туризма. После сделки с «Шереметьево» г-жа Туголукова останется главой Совета директоров, а ее семья сохранит миноритарный пакет акций.