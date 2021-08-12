12 августа 2021, 17:06
В порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов с буксира «Товарищ Андрей»
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что утечка произошла с буксира «Товарищ Андрей», который стоял на причале. Объем нефти, которая вылилась в акваторию Выборгского залива, пока не установлен
Фото: ivbg.ru
В морском порту Выборга Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что утечка произошла с буксира «Товарищ Андрей», который стоял на причале. Объем нефти, которая вылилась в акваторию Выборгского залива, пока не установлен.
Владелец судна «Товарищ Андрей» вызван в транспортную прокуратуру для дачи объяснений.
Напомним, что ранее в районе Новороссийская произошел залповый выброс нефти с греческого танкера. Инцидент произошел во время закачки нефти. Эксперты оценили площадь разлива в 80 квадратный километров. В WWF России сообщили, что авария нанесла ущерб на миллиарды рублей.