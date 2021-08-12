12 августа 2021, 16:49
Депутат Госдумы Петр Пимашков скончался в возрасте 73 лет
Депутат Государственной думы от Красноярского края Петр Пимашков скончался в возрасте 73 лет. О кончине парламентария сообщает издание «Наш Красноярский край». Причина смерти политика не называется
Депутат Государственной думы от Красноярского края Петр Пимашков скончался в возрасте 73 лет.
О кончине парламентария сообщает издание «Наш Красноярский край». Причина смерти политика не называется.
Петр Пимашков с 1996 по 2011 гг. был мэром Красноярска. После ухода в отставку он избрался депутатом Госдумы.