Оппозиционера Романа Юнемана хотят снять с выборов из-за высокого рейтинга
Оппозиционный политик Роман Юнеман, которого могут снять с выборов в Госдуму под предлогом превышения допустимого объема брака подписей, считает, что его хотят убрать с предвыборной гонки из-за высокого электорального рейтинга
Оппозиционный политик Роман Юнеман, которого могут снять с выборов в Госдуму под предлогом превышения допустимого объема брака подписей, считает, что его хотят убрать с предвыборной гонки из-за высокого электорального рейтинга.
Политик опубликовал данные социологического опроса, согласно которым его узнаваемость и рейтинг оказались выше, чем у кандидата в депутаты от «Единой России» Романа Романенко.
Узнаваемость Юнемана среди избирателей составляет 29%, а узнаваемость Романенко — 27,5%. Рейтинг Юнемана составляет 10,6%, а рейтинг единоросса — 8,7%. При этом антирейтинг у Романа Романенко в 5 раза выше, чем у Романа Юнемана (19,9% и 3,8%).
«Мы выносили единоросса Романенко. И это несмотря на совершенно бешеные деньги, которые Романенко вложил в агитацию. И это несмотря на то, что наш округ всегда считался „провластным“. Считался. Но не сейчас», — сообщил Роман Юнеман.
Ранее стало известно, что избирком признал недействительными около 1500 подписей в поддержку выдвижения Романа Юнемана, что в два раза больше допустимого брака. Решение о дальнейшем участии политика в выборах будет принято 13 августа.