Главного конструктора предприятия гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене
Еще один российский ученый стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Сотрудники ФСБ России задержали директора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова
Еще один российский ученый стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Сотрудники ФСБ России задержали директора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова.
В спецслужбе сообщили, что Куранов был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения (скорее всего, это будет арест).
Известно, что 73-летний главный конструктор работал над созданием гиперзвукового летательного аппарата «Аякс».
Источник «Интерфакса» сообщает, что Александра Куранова подозревают в передаче иностранному гражданину сведений о российских научных разработках, которые представляют собой государственную тайну. Связано ли задержание конструктора с проектом «Аякс», не сообщается.