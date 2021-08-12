Сбербанк назначил аудиторскую проверку предприятий олигарха Дмитрия Мазепина
Сбербанк планирует провести масштабную аудиторскую проверку подконтрольных миллиардеру Дмитрию Мазепину компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Долговые обязательства предприятий перед госбанком оцениваются почти в триллион рублей
Сбербанк планирует провести масштабную аудиторскую проверку подконтрольных миллиардеру Дмитрию Мазепину компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Долговые обязательства предприятий перед госбанком оцениваются почти в триллион рублей, сообщает «Версия».
Аудиторская проверка может быть связана с тем, что за последние 10 лет объемы выпускаемой «Уралхимом» продукции сократились в три раза, а на некоторых предприятиях имел место быть демонтаж оборудования.
Кроме того, как пишет телеграм-канал «Компромат групп», Дмитрий Мазепин засветился на реализации «серых» схем ухода от налогов путем продажи аффилированным фирмам продукции по заниженным ценам, с последующей ее реализацией по рыночным ценам. Авторы телеграм-канала утверждают, что с целью сокрытия следов использования серых схем миллиардер даже закрыл Воскресенский химический завод, который входит в «Уралхим».
Сейчас в залоге у Сбербанка находятся 60% акций «Уралкалия». Аудиторы Сбербанка полагают, что реальная стоимость активов компании может быть ниже декларируемой, а предметом банковского залога являются неликвидные активы, которые в документах указаны как высокодоходные.
Например, при покупке Воскресенского химзавода на кредитные средства Сбербанка стоимость актива в документах была указана в 80 раз выше реальной.
Кроме того, к кредиторской задолженности Дмитрия Мазепина могут прибавиться еще 2 млрд долларов по иску многострадального «Тольяттиазота». Ранее акционеры завода обратились в Высокий суд Ирландии с иском о «сговоре с целью мошеннического завладения акциями ПАО «ТОАЗ».
По оценкам аналитиков, общий объем недофинансирования «Уралхима» и «Уралкалия» на сегодняшний день составляет около 1,5-1,7 трлн рублей, а спасти эти предприятия от краха может только скорейшая смена владельца.
Между тем, долги предприятий Дмитрия Мазепина не мешают ему обзаводиться дорогостоящим имуществом. По данным «Компромат групп», семья олигарха стала собственником второго дома на Сардинии и третьего дома на Лазурном берегу Франции.