12 августа 2021, 14:27
Третий участник побега из Истринского ИВС добровольно сдался полиции
В Следственном комитете сообщили, что сбежавший арестант добровольно сдался полиции. В ведомстве не назвали имя сдавшегося беглеца, но уточнили, что это не предполагаемый организатор побега Александр Мавриди
Фото: МВД РФ
Подмосковные полицейские задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истринском районе.
В Следственном комитете сообщили, что сбежавший арестант добровольно сдался полиции. В ведомстве не назвали имя сдавшегося беглеца, но уточнили, что это не предполагаемый организатор побега Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
Ранее стало известно о задержании двух участников побега Дениса Грозавы и Ивана Цуркана. Оперативники нашли их на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними были задержаны арендаторы жилплощади из Молдавии. Их подозревают в укрывательстве преступников.