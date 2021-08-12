В клинической больнице Владикавказа еще до аварии за трое суток скончались 35 пациентов
В республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где 9 августа из-за прорыва трубопровода с кислородом скончались 11 пациентов, еще до аварии за трое суток скончались 35 человек
В республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где 9 августа из-за прорыва трубопровода с кислородом скончались 11 пациентов, еще до аварии за трое суток скончались 35 человек.
Telegram-каналу Mash сообщает, что официальная причина смерти 24 человек — это тяжелое течение COVID-19 и пневмония. Все погибшие пациенты находились на аппаратах ИВЛ. Родственники погибших считают, что пациенты погибли из-за нехватки медицинского кислорода.
Ранее СМИ сообщали, что во владикавказской больнице из-за технических неисправностей давление в трубопроводе часто падало, а кислород поставлялся пациентам с перебоями. Сотрудники больницы решили увеличить давление, что и привело к аварии.
Ранее по делу о гибели пациентов был задержан главный врач больницы Владимир Плиев. Его подозревают в халатности.