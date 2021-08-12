Красноярский чиновник назвал жалующихся на смог граждан «ноющей кучей дерьма»
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов опубликовал в Facebook оскорбительный пост о жителях региональной столицы, которые жалуются на дым от лесных пожаров в Якутии
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов опубликовал в Facebook оскорбительный пост о жителях региональной столицы, которые жалуются на дым от лесных пожаров в Якутии.
Телеграм-канал «Борус» сообщает, что Андрей Агафонов в своем посте раскритиковал людей, которые пишут негативные комментарии в Instagram фигуриста Алексея Ягудина под его фотографией с подписью «Обожаю Красноярск». Пользователи раскритиковали олимпийского чемпиона за то, что он не заметил смога от лесных пожаров, из-за которого в городе был введен режим «черного неба». При этом сам спортсмен позже написал, что «совершил глупость».
Между тем, советник главы администрации региона пристыдил жителей Красноярска за комментарии под фотографией олимпийского чемпиона.
«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», - написал чиновник.
При этом сам Агафонов теперь отрицает, что в своей записи имел ввиду жителей Красноярска. Чиновник заверил, что говорил о «людях, которы пишут плохие комментарии».
«Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты», - заявил Андрей Агафонов в беседе с журналистом Mash.