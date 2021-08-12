12 августа 2021, 12:58
Сотрудника подмосковной ФНС отстранили за доброту. Он доплачивал за граждан налоги
Сотрудника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Московской области отстранили от работы за то, что он из своих средств доплачивал налоги за граждан
Фото: ruzaria.ru
Сотрудника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Московской области отстранили от работы за то, что он из своих средств доплачивал налоги за граждан.
В аккаунте ЭСМИ «Закония» в соцсети Facebook сообщается, что налоговик платил за незнакомых ему граждан незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей.
Сам сотрудник ФНС объяснил свою «благотворительность» тем, что ему было проще доплатить за граждан мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней, чем пытаться взыскать их.
На доброго налоговика пожаловались его коллеги, так как его рабочие показатели отличались от показателей остальных сотрудников.